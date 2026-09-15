Kırıkkale'de İsra Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle açıldı
Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi'ndeki İsra Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alacağı kursun hayırlı olmasını temenni etti.
KIRIKKALE ( AA) - Kırıkkale'de İsra Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu, düzenlenen tören ile açıldı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kur'an kursu açılışı için tören düzenlendi.
Açılışta konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alacağı İsra Cami tam gün 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.
Kursun tadilatında emeği geçen iş insanı Necati Selen'e plaket verilirken, açılışın ardından Kotan, Kur'an kursunu gezdi.
Kaynak: AA
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