Kırıkkale'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", törenle açıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuarda, 30 ilden getirilen 62 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğüne ait ürünler sergileniyor. Fuar alanına kurulan 110 stantta, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, seramik, gümüş işleme, deri çanta, ahşap hediyelik eşyalar yer alıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan fuarın açılışında mehteran takımı marşlar seslendirdi, ustalar topluluğu ise yöresel bozlak türküleri söyledi. Halk oyunları gösterileriyle renklenen programın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, işyurtlarının ceza infaz kurumlarında görev üstlendiği misyonun önemine dikkat çekti. Can, "İşyurtları Birimimiz hem meslek edindirme hem de edinilen mesleğin dışarıda uygulanabilmesi açısından önemli bir görev ifa etmektedir. Ankara'daki en büyük fuardan sonra, en büyük ikinci fuarı Kırıkkale'de açıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen, doğal ortamlarda üretilmiş ürünleri güvenle satın alabilirsiniz" dedi.

Vali Mehmet Makas ise, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatarak, fuarın hükümlülerin hayata yeniden kazandırılması yolunda atılan anlamlı adımlardan biri olduğunu ifade etti. Vali Makas, "İnsanımıza meslek edindirmek, cezaevi hayatı sonrası hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve tekrar suça sürüklenmelerini engellemek amacıyla yapılan çalışmaların aslında bir özetini, Kırıkkale olarak Ankara'dan sonra açılan ikinci bu fuarda hep birlikte gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin de, fuarda Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarına ait işyurtlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik ürünlerinin yer aldığını belirtti.

Fuar açılışına, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuar, 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık olacak.