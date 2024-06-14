Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

14.06.2024 15:12
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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, jandarmanın kullandığı ekipmanlar sergilendi.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılını hep birlikte kıvançla kutladıklarını söyledi.

Makas, "Kırıkkale denildiği zaman akla Jandarma ile Emniyet teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvveti geliyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarına en kaliteli hizmeti veren kurumlarımızdan biri jandarma teşkilatımızdır." dedi.

İl Jandarma Komutan Albay Barış Cücen de mensubu olmaktan gurur duyduğu teşkilatının 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak halkın jandarmaya olan teveccühünün bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Cücen, "Var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." ifadesini kullandı.

Etkinlik, jandarmanın eğitimli köpeğinin gösterisi ve komandoların etkiliğiyle sona erdi.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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