Kırıkkale'de Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü, ağır yaralandı.
S.O. (54) idaresindeki 40 KK 293 plakalı kamyon, ilçeye bağlı Ceritkale köyü yol ayrımında C.B. (60) kontrolündeki 06 DK 8246 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü S.O. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen sürücünün, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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