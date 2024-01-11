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Kırıkkale'de Kargo Paketinde Kaçak Elektronik Sigara ve Kulaklık Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kargo Paketinde Kaçak Elektronik Sigara ve Kulaklık Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, M.A.S'ye ait bir kargo paketinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Kargo Paketinde Kaçak Elektronik Sigara ve Kulaklık Ele Geçirildi
11.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:00
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Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye M.A.S'ye ait kargo paketinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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