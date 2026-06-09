Kırıkkale\'de Kepçe Kazası: Operatör Ağır Yaralandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir beton fabrikasında çalıştığı esnada 15 metre yükseklikteki tepeden yuvarlanan kepçenin operatörü G.Ö. (35), iş makinesinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesindeki bir beton fabrikasında meydana geldi. G.Ö.'nun kullandığı kepçe, işletmedeki çalışma sırasında yaklaşık 15 metre yükseklikteki tepeden aşağı yuvarlandı. G.Ö.'nün kepçede sıkışığını fark eden iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan G.Ö., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan G.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.