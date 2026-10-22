Kırıkkale\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S, D.D, R.A. ve A.S. yakalandı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.