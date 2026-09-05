Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı
F.A.K. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
F.A.K. idaresindeki 71 AAE 792 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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