Kırıkkale\'de Kuraklık: Son İki Yıldır Aynı Manzara

Kuraklığın görüntüsü: Son iki yıldır aynı manzara

KIRIKKALE - Kırıkkale'de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da manzara değişmedi. Ocak aylarında aynı bölgeden "dron" ile çekilen fotoğraf ve görüntüler, yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de son yıllarda kar ve yağmur yağışlarındaki azalma, kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle bölgede adeta bahar havası yaşanıyor. Bölgenin en yüksek rakımlı dağına geçen yıl olduğu gibi bu yılda kar yağmadı. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı'na en son 2022 yılının Ocak ayında karın yağdığı görüldü. 2022, 2023 ve 2024 yıllarının Ocak ayında "dron" ile çekilen fotoğraf ve görüntüleri ise bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimisi doğa manzarasına karşı salıncakta sallandı, kimisi de ata binmeyi tercih etti. Bazı aileler de gölet kenarında piknik yaparak vakit geçirdi.

At antrenörü Fatih Kayabaş, 3 yıldır tesiste görev yaptığını belirterek, bu yılın Ocak ayında da kar yağmadığını söyledi.

Heyecanla karın yağmasını beklediklerini anlatan Kayabaş, "1744 rakımlı Dinek Dağı'nda at antrenörü olarak çalışıyorum. 3 yıldır buradayım. Bu sene özellikle Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen halen kar yağmadı. şehir dışından gelen misafirlerimizde kar görmek için geliyor ama maalesef kar yağmadığı için at binişi, salıncak ve tesisimizin diğer imkanlarından faydalanıyorlar. Hava göründüğü gibi güneşli ama soğuk. Kar ile ilgili bir belirti de yok. Karın yağmasını heyecanla hevesle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

At antrenörü Hüseyin Furkan Özyurt, "Son iki seneden beri şuan Ocak ayında kar yağmıyor. Ama havalar güneşli olduğundan dolayı halkımız gelip eğlenebiliyor. Vakit geçirip keyif alabiliyorlar. Burada ata biniyorlar tesisimizin imkanlarından güzel bir şekilde faydalanabiliyorlar" dedi.

Ailesi ile birlikte vakit geçirmek için geldiklerini belirten Fatih Şahin, "Yıllardır buradayız kar umuduyla geldiğimiz Dinek Dağı'nda Ocak ayının ortası olmasına rağmen maalesef kar dahi göremediğimiz bir ortamdayız. En azından bu olayı eğlenceli hale getirmek için çocukları at sırtında biraz vakit geçirmelerini sağlayacağız" ifadesini kullandı.