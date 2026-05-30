Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı'nın dördüncü günü memleketlerinden dönenler, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kara yollarında tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler alırken, emniyet şeridi ihlaline karşı dronla denetim de yaptı. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.