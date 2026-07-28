Kırıkkale\'de Madde Bağımlılığı Semineri

Kırıkkale Belediyesi personeline yönelik madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklayama göre, belediye meclis salonundaki seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, personele madde bağımlılığıyla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.

Seminerde, madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi ve korunma yöntemleri konularına değinildi.