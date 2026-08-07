Kırıkkale'de Market Denetimleri Sıklaştı
Kırıkkale'de marketlerde hijyen ve fiyat uyumu denetimleri gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kent merkezinde faaliyet gösteren tüm marketlerde denetim yapıldığı, son kullanma tarihi, hijyen ve raf-kasa fiyat uyumunun incelendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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