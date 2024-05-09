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Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, teorik bilgileri atölyelerde uyguluyor

Kırıkkale\'de meslek lisesi öğrencileri, teorik bilgileri atölyelerde uyguluyor

Kırıkkale'deki Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyelerde aldıkları teorik bilgileri uygulama fırsatı buluyor. Yiyecek ve içecek, saç bakımı ve güzellik ile grafik ve fotoğrafçılık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, mesleklerine ilk adımlarını atıyor. Meslek liselerindeki eğitimler sayesinde öğrenciler, genç yaşta istihdam olanaklarına kavuşuyor ve toplumun ihtiyaç duyduğu meslekleri öğreniyorlar.

09.05.2024 11:21
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Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, aldıkları teorik bilgileri okullarındaki atölyelerde uyguluyor.

Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek, saç bakımı ve güzellik ile grafik ve fotoğrafçılık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, atölyelerde mesleklerine ilk adımı atıyor.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, gazetecilere, meslek liselerindeki öğrencilerin kendi ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri meslekleri okullarında öğrendiklerini söyledi.

Mesleki eğitimler sayesinde öğrencilerin genç yaşta istihdamın kapısını araladığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Yiyecek ve içecek bölümü öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle tarihi Osmanlı'ya kadar uzanan yemek kültürünü öğreniyorlar. Saç bakımı ve güzellik bölümü öğrencileri kuaförlük gibi meslekleri öğrenerek şimdiden toplumda ihtiyaç duyulan mesleklerde yetenekli hale geliyor. Grafik ve fotoğrafçılık bölümündeki öğrenciler de tasarlamış oldukları görselleri sanata dönüştürme becerisi kazanarak sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitimlerini bu atölyelerde geliştirmektedirler."

Geleneksel ve yöresel Türk mutfağı şefi Hüseyin Şipal de meslek liselerinin aşçılık bölümündeki genç şef adaylarına kadim Anadolu mutfağını anlattıklarını dile getirdi.

Yiyecek ve içecek bölümü 10. sınıf öğrencisi Gizem Gezen ise mutfak atölyesinde yemek ve pratik yaparak kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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