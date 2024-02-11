Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Düştü - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Düştü

Kırıkkale\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Dereye Düştü

Kırıkkale'de plakasız ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düştü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 13:04
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Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düşen sürücü tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'nin korkuluk demirlerine çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrularak dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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