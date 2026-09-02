Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Kırıkkale Osmangazi Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evde hasar oluştu.
Kırıkkale'de iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi 1740 Sokak'ta İ.K'ye ait iki katlı müstakil evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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