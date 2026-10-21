Kırıkkale\'de narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi

5 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de yürütülen narkotik ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.