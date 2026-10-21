Kırıkkale\'de narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi

Kırıkkale'de narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
5 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kırıkkale'de yürütülen narkotik ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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