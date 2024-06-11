Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tornet yarışı düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tornet yarışı düzenledi

Kırıkkale\'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tornet yarışı düzenledi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden tornet yaparak yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe Kaymakam İbrahim Ergin, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt da katıldı.

11.06.2024 11:15
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Önceki nesillerin özlemini gidermek, yeni nesillere de geleneksel oyun araçlarını öğretmek amacıyla Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şifa Gül Ülger ve öğrenciler tarafından demir ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerinden tornet yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturulan pistte, öğrenciler yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam İbrahim Ergin, buradaki konuşmasında, alternatif spor dalları ve eğlencelerin, çocukların beceri ve oyun kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek, yarışlarda birinci olan öğrencileri tebrik etti.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger de atık malzemelerden yeni tasarımlarla tornet yaparak, çocukların kendilerini geliştirmesini, telefon ve televizyon gibi araçlardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinliğe, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Karakeçili, Kırıkkale, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden tornet yarışı düzenledi - Son Dakika

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