Kırıkkale'de Operasyon: 141 Hükümlü ve Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de haziran ayında düzenlenen operasyonlarda 141 hükümlü ve zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü cezaevine teslim edildi, 77 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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