Kırıkkale'de operasyonda 107 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan çevre illere sevk edilmek üzere olduğu belirlenen 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.