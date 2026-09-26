Kırıkkale'de operasyonda 107 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de operasyonda 107 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan çevre illere sevk edilmek üzere olduğu belirlenen 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan çevre illere sevk edilmek üzere olduğu belirlenen 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.
Kaynak: DHA
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