Kırıkkale\'de operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı, 110 sentetik hap ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.K. ve H.A. yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 110 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yürütülen bir diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.