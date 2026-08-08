Kırıkkale'de Otluk Alanda Yangın
Yahşihan'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Yahşihan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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