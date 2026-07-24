Kırıkkale'de Otobüs Kazası: 29 Yaralı
Kırıkkale-Samsun yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı, hastanelere sevk edildi.
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 29'u yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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