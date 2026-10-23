Kırıkkale\'de otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kırıkkale'de otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda durdurulan yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIRIKKALE'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyonda, F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün arka kısmında oluşturulan gizli bölmede yabancı uyruklu 20 kişinin saklandığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler, il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilirken, şüphelilerden F.A. ve M.C.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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