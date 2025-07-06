Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden H.Y. idaresindeki 06 BGD 385 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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