Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, otomobilin çarptığı evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 AEB 741 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde refüje çarparak yol kenarındaki depo olarak kullanılan eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evin duvarı yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Otomobil Evde Hasar Oluştu - Son Dakika
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