Kırıkkale'de Otomobilin Beton Bariyere Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı ve Hastaneye Kaldırıldı
Kırıkkale'de C.K. idaresindeki 71 AS 860 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
C.K. idaresindeki 71 AS 860 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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