KIRIKKALE'de, park halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 155. Sokak'ta yaşandı. Park halindeki A.A.'ya ait 06 HD 623 plakalı otomobilin motorundan alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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