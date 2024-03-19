Kırıkkale\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Muş Valisi Avni Çakır'dan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, mesajında yaşlıların toplumsal hafıza olduğunu belirterek, büyüğe saygının milletin en önemli töresi olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaşlılara destek olmanın ve onların hayatını kolaylaştırmanın devletin öncelikli görevleri arasında olduğunu ifade etti.