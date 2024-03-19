Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda park halinde bulunan 71 DT 183 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, araçta hasar oluştu.
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