Kırıkkale'de Polis Ekipleri 16 Şüpheliyi Yakaladı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 141 zanlı yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 5 bin 443 kişi ve 373 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 2 tüfek ile 82 fişek ele geçirildi.
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