Kırıkkale\'de Polis Kaçan Minibüs Sürücüsüne Müdahale Etti

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KIRIKKALE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsünün kaçarken çarptığı hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçan minibüsteki 2 çocuk yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Hasan Polatkan Caddesi'nde meydana geldi. F.G. (15) idaresindeki 03 HB 585 plakalı minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada aynı cadde üzerinde hareket halinde bulunan A.A. kontrolündeki 06 ETL 493 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan minibüs sürücüsü ise polis tarafından durduruldu. Sürücü F.G. ve minibüste bulunan M.O. (12) yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.