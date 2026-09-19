Kırıkkale'de polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı

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Kırıkkale\'de polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, olay yeri inceleme çalışması yaptığı sırada polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya otomobiliyle çarparak şehit olmasına neden olan Ö.F.Ü. tutuklandı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, olay yeri inceleme çalışması yaptığı sırada polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya otomobiliyle çarparak şehit olmasına neden olan Ö.F.Ü. tutuklandı.

Kaza, Bahşılı ilçesine bağlı Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Olay yeri inceleme çalışması yaptığı sırada Ö.F.Ü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Ö.F.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ö.F.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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