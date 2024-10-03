Kırıkkale'de Rögar Patladı, Otomobile Zarar Verdi

Kırıkkale'de yer altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, kanalla teması bulunan rögarın fırlayan kapağı bir otomobile zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 938. Sokak'ta yer altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, kanalla teması bulunan rögarda biriken gaz patladı.
Yangın çıkan rögarda, patlamanın etkisiyle fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, elektrik ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.
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