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Kırıkkale'de Sahte ve Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sahte ve Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 16 şişe gümrük kaçağı viski, 11 litre sahte/kaçak içki, 9 şişe sahte/kaçak alkol aroması ve 3,5 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Sahte ve Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 11:19,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Çalışmalarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 16 şişe gümrük kaçağı viski, 11 litre sahte/kaçak içki, 9 şişe sahte/kaçak alkol aroması ve 3,5 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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