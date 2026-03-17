Kırıkkale'de "Şehitler Anıtı" açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de "Şehitler Anıtı" açıldı

Kırıkkale\'de "Şehitler Anıtı" açıldı
17.03.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptırılan "Şehitler Anıtı"nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Büyük Şehir Parkı'nda inşa edilen anıtta düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yapılan duanın ardından konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, bugün Kırıkkale'nin kentsel hafızasına sadece bir anıt değil, bu toprakların varlık sebebini haykıran bir "vefa mührü" vurduklarını söyledi.

Bu eserin, vatanın mukaddesatını canından aziz bilen kahramanlara duydukları minnetin somut bir tezahürü olduğunu vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Kırıkkale sadece bir sanayi ya da tarım kenti değildir. Kırıkkale, bu vatanın harcına en çok can veren, her sokağında bir kahramanının adını yaşatan fedakarlık kalesidir. Bu anıt, evlatlarını Peygamber ocağına gönderirken 'önce vatan' diyen anaların, babaların ve geride dimdik duran eşlerin vakarına sunulmuş bir şükran nişanesidir. İnşa ettiğimiz bu anıt, sadece bir mimari proje değil, şehitlerimizin aziz hatırasını istikbale taşıyacak olan ebedi bir nöbet kulübesidir. Geçen gece bu anıtın ışıklarını ilk kez yaktığımızda, o parıltının sadece karanlığı değil, bir milletin sönmeyecek olan 'istiklal iradesini' temsil ettiğine bir kez daha tanık olduk. O ışık, şehitlerimizin sönmeyen ocağı, ailelerimizin bitmeyen gururudur."

Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu da anıtın yapılmasından dolayı Başkan Önal'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan anıt ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Programa Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz ve Recep Yüksel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:10:09.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.