Kırıkkale\'de Semt Pazarları Yenileniyor

Kırıkkale Belediyesi, kentte bulunan kapalı semt pazarlarında yenileme çalışması başlatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uzun yıllardır vatandaşlara hizmet veren ve yıpranan kapalı semt pazarlarında yenileme çalışması başlatılıyor.

Bu kapsamda Kaletepe, Bahçelievler, Karşıyaka, Yenimahalle ve Cumartesi kapalı semt pazarlarında bakım, onarım ve tadilat yapılacak.

Yenileme çalışmaları süresi içerisinde kapalı semt pazarlarında pazar kurulmayacağını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kullanılan zaman içerisinde pazarlar alanlarının yıprandığını ve birçoğunun ekonomik ömrünü tamamladığını vurguladı.

Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda yürütüleceğini vurgulayan Önal, "Hem pazarcı esnafımızın daha sağlıklı şartlarda çalışmasını hem de hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu alanlarda alışveriş yapmasını istiyoruz. Pazar yerlerimizi etap etap ele alarak şehrimize yakışır hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kaletepe Kapalı Semt Pazarı'nda 24 Ağustos-18 Eylül, Bahçelievler Kapalı Semt Pazarı'nda 24 Ağustos-18 Eylül, Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı'nda 16 Eylül-28 Eylül, Yenimahalle Kapalı Semt Pazarı'nda 22 Eylül-4 Ekim, Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda ise 4 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında çalışmalar başlayacak ve bu tarihlerde pazar kurulmayacak.