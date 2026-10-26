Kırıkkale\'de silahla tehditten 1 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de silahla tehditten 1 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırıkkale'de hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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