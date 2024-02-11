Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 tutuklama

Kırıkkale\'de silahlı kavgada 4 yaralı, 2 tutuklama

Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.02.2024 16:25
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Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaletepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö, D.B, V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V.Ö. ve B.P, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda 8 Şubat'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. tabancayla yaralanmıştı.

Olayın ardından tedavileri tamamlanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. ile olaya karıştıkları belirlenen V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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