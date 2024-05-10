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Kırıkkale'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmurlu hava öncesinde kara bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmur öncesi şehrin üzerinde beliren kara bulutlar ve çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Kara bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturduğu sırada bir vatandaş tarafından da o anlar anbean kaydedildi.