Kırıkkale\'de Sopayla Adam Öldürüldü

Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T'nin (42) kanepeden düştüğü ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, A.O.T'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi.

A.O.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T'nin bir süre önce evde C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) ile yemek yediği, ardından aralarında kavga çıktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan C.D, L.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.