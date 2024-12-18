Kırıkkale'de Tabanca ile Yaralama

Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre S.Ü, Çalılıöz Mahallesi'nde tartıştığı İ.S'yi tabancayla yaralayarak kaçtı.
İ.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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