Kırıkkale'de Tartıştığı Dünürünü Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tartıştığı Dünürünü Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale\'de Tartıştığı Dünürünü Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürünü tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elmalı köyünde yaşanan olayda, E.G. ile aralarında husumet bulunan dünürü K.T. ile tartışan zanlı, tüfekle ateş ederek K.T'yi öldürmüştü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

13.02.2024 17:09
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürünü tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elmalı köyünde tartıştığı dünürü K.T'yi (58) tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.G'nin (65) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün E.G. ile aralarında husumet bulunan dünürü K.T. Elmalı köyünde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.G'nin tüfekle yaraladığı K.T, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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