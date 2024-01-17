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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 8 bin 414 araç denetlendi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 76 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi
17.01.2024 - 09:27,
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-16 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 414 araç denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 76 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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