Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Ö. (63) idaresindeki 40 T 0434 plakalı taksi, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda, E.Ş'nin (22) kullandığı 70 T 0128 plakalı taksiyle çarpıştı.
Yaralanan M.Ö. ve aracındaki yolcu H.Ö. (76) ile diğer sürücü E.Ş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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