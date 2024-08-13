Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 14:37
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Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Ö. (63) idaresindeki 40 T 0434 plakalı taksi, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda, E.Ş'nin (22) kullandığı 70 T 0128 plakalı taksiyle çarpıştı.

Yaralanan M.Ö. ve aracındaki yolcu H.Ö. (76) ile diğer sürücü E.Ş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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