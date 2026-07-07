Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.K. yönetimindeki 55 ALJ 294 plakalı otomobil Tadım Kavşağı'nda, M.Ş'nin kullandığı 07 CKD 799 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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