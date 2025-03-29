Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kırıkkale\'de Trafik Yoğunluğu Artıyor

Ramazan Bayramı arefesinde Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor, uzun araç kuyrukları oluştu.

29.03.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu artarak devam ediyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı arefe gününde de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak tercih ettiği Ankara- Samsun kara yolunun Kırıkkale istikametinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ve jandarma ekipleri de yoğun şekilde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorguları ile rutin trafik kontrolleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, Karayolları ekipleri de trafik akışının sağlıklı ilerlemesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Trafiğin yoğun olduğu kara yolu dronla görüntülendi.

Sürücü Ramazan Koç, "Ankara Kalecik'ten yola çıktım, bir saattir trafikteyim. Kayseri yoluna girince biraz daha rahatlayacağımı umuyorum" dedi.

Trafikte akıcı şekilde ilerleyerek geldiğini anlatan sürücü İrem Öngör, "Bazı bölgelerde yoğunluk vardı ama genel olarak dur kalk yapmadan güzelce geldik" ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle seyahat süresinin uzadığını belirten diğer bir sürücü ise, "Çok yoğun bir yolculuk geçiyor. Gelirken de arabayı vurduk. Saat 10'da Ankara'dan çıktık, 3 saatte buraya gelebildik. Normalde Yozgat'a 3,5 saatte gidiyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:23:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement