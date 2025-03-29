Kırıkkale\'de Trafik Yoğunluğu Artıyor

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu artarak devam ediyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı arefe gününde de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak tercih ettiği Ankara- Samsun kara yolunun Kırıkkale istikametinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ve jandarma ekipleri de yoğun şekilde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorguları ile rutin trafik kontrolleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, Karayolları ekipleri de trafik akışının sağlıklı ilerlemesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Trafiğin yoğun olduğu kara yolu dronla görüntülendi.

Sürücü Ramazan Koç, "Ankara Kalecik'ten yola çıktım, bir saattir trafikteyim. Kayseri yoluna girince biraz daha rahatlayacağımı umuyorum" dedi.

Trafikte akıcı şekilde ilerleyerek geldiğini anlatan sürücü İrem Öngör, "Bazı bölgelerde yoğunluk vardı ama genel olarak dur kalk yapmadan güzelce geldik" ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle seyahat süresinin uzadığını belirten diğer bir sürücü ise, "Çok yoğun bir yolculuk geçiyor. Gelirken de arabayı vurduk. Saat 10'da Ankara'dan çıktık, 3 saatte buraya gelebildik. Normalde Yozgat'a 3,5 saatte gidiyorduk" diye konuştu.