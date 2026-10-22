Kırıkkale'de TÜBİTAK destekli proje kapsamında bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de TÜBİTAK destekli proje kapsamında bilim şenliği düzenlendi

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Kırıkkale\'de TÜBİTAK destekli proje kapsamında bilim şenliği düzenlendi
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Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen TÜBİTAK destekli 'Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi' kapsamında bilim şenliği düzenlendi. Şenliğin açılışına Vali Sarıibrahim, Belediye Başkanı Önal ve Milli Eğitim Müdürü Güney katıldı, ardından atölyeler gezildi.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi" kapsamında bilim şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi" bilim şenliği Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yeni Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Şenliğin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bilimin, yalnızca kitaplarda okunan bilgilerden ibaret olmadığını söyledi.

Bilimin, soru sormak, deney yapmak, sonuçları gözlemlemek ve yeni çözümler geliştirmek olduğunu vurgulayan Güney, çocukların bilimi dinleyen ve izleyen bireyler olarak kalmalarını değil, bilimin doğrudan içinde yer almalarını istediklerini ifade etti.

Kırıkkale'nin sanayi geçmişi ve Kırıkkale Üniversitesinin akademik potansiyeli ile önemli imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Güney, şöyle konuştu;

"Bu birikimi eğitimle buluşturmak, şenliğimizin temel hedeflerinden biridir. İstiyoruz ki Kırıkkale'nin üretim tecrübesi, çocuklarımızın bilimsel merakıyla birleşsin, gençlerimiz teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten bireyler olma yolunda ilerlesin. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmak, bu çalışmaların uzun vadeli hedefleri arasındadır. Çocuklarımızın yapay zeka, robotik ve mühendislik gibi alanlarla erken yaşlarda tanışması geleceğin mesleklerine ve teknolojilerine hazırlanması bakımından büyük önem taşımaktadır."

Konuşmanın ardından, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi deneysel gösterileri yapıldı.

Şenliğin açılışını gerçekleştiren Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Milli Eğitim Müdürü Güney ve protokol üyeleri daha sonra atölyeleri gezdi.

Kaynak: AA
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