Kırıkkale'de umreye gideceklere İl Müftülüğü Dersliği'nde seminer düzenlendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik umre semineri İl Müftülüğü Dersliği'nde düzenlendi. Seminerde ibadet sürecine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ile kutsal topraklarda yerine getirilecek görevler anlatıldı.
Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik umre semineri düzenlendi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlara İl Müftülüğü Dersliği'nde seminer verildi.
Umre yolcularının ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen seminerde, ibadet sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kutsal topraklarda yerine getirilecek görevler hakkında bilgiler verildi.
Kaynak: AA
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