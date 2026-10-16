Kırıkkale\'de umreye gideceklere İl Müftülüğü Dersliği\'nde seminer düzenlendi.

Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik umre semineri düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlara İl Müftülüğü Dersliği'nde seminer verildi.

Umre yolcularının ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen seminerde, ibadet sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kutsal topraklarda yerine getirilecek görevler hakkında bilgiler verildi.