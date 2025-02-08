Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda R.B, E.C. ve O.E'nin ev araçlarında 53,32 gram sentetik uyuşturucu ile 28 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.