Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.İ, Y.A. ve S.Ç'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 17 bin 227 sentetik hap, 84 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.