Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, 2 bin 411 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.